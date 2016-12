Se vienen dos nuevas “Fast and Furious”

Los encargados de hacer que la franquicia “Fast and Furious” ya no saben que hacer para que la empresa siga en pie. Es que es un reto bastante complicado de llevar adelante el transformar un film en una compañía de hacer películas. Y ellos sí lo han podido hacer. ¿De qué modo? Simple: lanzando al mercado más de cinco films, esto es: seis. Lo que equivale a dos trilogías. Y parece que esto no les ha bastado, pues en un reportaje publicado hace poco en la web, Vin Diesel ha confirmado su intención de lanzar al mercado dos secuelas más.

Si amigos, así como lo escuchan, dos secuelas más. Es que nada mejor que recaudar mucho dinero lanzando un film, el 7° y el 8°, con la posibilidad de que haya un 9°: así se cumpliría la tercera trilogía. Leemos a Vin decir lo siguiente:

“Con el éxito de la última entrega y viendo la inclusión de los nuevos personajes, cuando nos sentamos para ver cómo encajar todo en la sexta entrega, nos dimos cuenta de que no había suficiente espacio… Tenemos que saldar la historia. Tenemos que tratar las relaciones de muchos personajes, y cuando empezamos a ver qué podíamos hacer nos fuimos más allá de las 110 páginas. Entonces el estudio dijo: No podemos hacerlo en una sola película, ¡maldita sea!”.

Interesantes palabras del actor que se considera ya casi un empresario en lo que a este producto se trata. Pues “Rápido y furioso” ha logrado lo que muchos films de EE.UU desean y nunca llegan a cumplir: volverse una empresa productora de dinero.

